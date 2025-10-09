14:14, 09 10月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦将继续与韩国磋商 助力公民在韩合法就业
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦劳动和社会保障部第一副部长阿斯卡尔别克·叶尔塔耶夫10月9日表示，哈萨克斯坦与韩国关于公民在韩合法就业的谈判将持续至今年秋季末。该谈判旨在为赴韩工作的哈萨克斯坦公民提供合法就业和劳动权益保障机制。
据叶尔塔耶夫介绍，目前在韩国工作的约1.5万名哈萨克斯坦公民中，有近1.1万人属于非法就业状态。
“双方已就此议题进行了两年谈判，但因韩国国内政治局势出现间歇。我们计划在今年秋季前完成谈判，以便让哈萨克斯坦公民能够合法赴韩工作，并确保他们的劳动权利得到保护。”——副部长在参议院回答记者提问时表示。
他指出，韩方在谈判中提出多项条件，其中包括要求哈萨克斯坦方面协助解决非法居留和非法就业人员问题。
“韩方强调，如有人在韩国非法工作，应先返回哈萨克斯坦，之后可通过未来的正式协议再次合法赴韩就业。若屡次违反移民法规，韩国政府可能会禁止其再次入境。”——叶尔塔耶夫强调。
他呼吁目前在韩国工作的哈萨克斯坦公民务必遵守当地移民和劳动法律，以免影响未来的合法工作机会。
此前，哈萨克斯坦政府已宣布计划协助在韩国非法居留的公民有序回国，并通过即将签署的双边劳务协议，为公民在韩合法、安全就业创造条件。
【编译：达娜】