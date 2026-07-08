突厥斯坦州将深化与美国亚利桑那州合作

（哈萨克国际通讯社讯）突厥斯坦州州长努尔阿勒汗·阔谢若夫日前会见了由哈萨克斯坦驻美国亚利桑那州名誉领事休·霍尔曼率领的代表团。双方就扩大教育、旅游和投资领域合作等议题进行了讨论。

阔谢若夫表示，哈萨克斯坦与美国之间的友好关系逐年加强，发展地区间合作有助于增进两国互信，并为双方开辟新的合作机遇。他指出，突厥斯坦州始终愿意与国际合作伙伴在教育、科学、旅游和投资等领域实施联合项目。

他还表示，在突厥斯坦州设立由美方参与的教育机构，或联合培养专业人才，对进一步深化相关领域合作具有重要意义。特别是在农业数字化、深加工领域人才培养等方面，双方具备合作潜力。

休·霍尔曼高度评价突厥斯坦州的发展，并表示有意推动该州与亚利桑那大学及工商界代表加强联系。

亚利桑那大学自然资源与环境学院实践副教授奥拉·伦德莫、亚利桑那大学高等教育研究中心教授兼国际化事务院长珍妮·吉永·李、亚利桑那大学教育合作高级主任里基·萨拉萨尔，以及美国亚利桑那州驻哈萨克斯坦共和国名誉领事艾苏鲁·阿卜德巴耶娃等参加会见。

双方就发展高校间合作、实施学术交流项目以及加强旅游领域联系等问题交换了意见，并商定继续推进互利合作，研究教育、科学和旅游领域具体项目，进一步巩固伙伴关系。