哈萨克斯坦将与韩国共同开发阿拉套市

纳哈斯帕耶夫表示，阿拉套城的建设是哈萨克斯坦最雄心勃勃的项目之一，这座城市将建成一座科技创新中心。

- 这将为韩国企业开辟新的机遇。我在此提醒各位，最近通过了一项关于阿拉套市特殊法律地位的宪法性法案。该文件规定了对投资者的特殊优惠条件、简化的行政程序，以及现代化的商业支持机制。我们诚邀韩国企业参与阿拉套市的建设，共同发展城市、旅游和酒店基础设施。-他说。

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此外，部长还表示，他高度赞赏韩国国土交通部，以及KIND公司作与哈萨克斯坦之间的合作。

- 我们还支持“One Team韩国”计划。该计划已成为通过国有和私营公司实施外国项目的有效模式。根据哈萨克斯坦的建议，有关阿拉套市发展的政府间协议正在制定中。我相信这份文件将加强合作，确定未来工作路线图，并为有效实施联合项目建立必要的机制。-他说。

哈萨克斯坦工业和建设部部长指出，哈韩两国目前正在实施总额达40亿美元的联合项目。

- 近年来，两国在各领域建立了坚实的伙伴关系基础。尤其是在产业合作方面，发展迅速。目前，双方正在实施46个合作项目，这些项目处于不同的实施阶段，总投资额约为40亿美元。-纳哈斯帕耶夫说。