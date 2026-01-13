中文
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    12:56, 13 一月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦将于今年上线跨境水资源卫星数据共享平台

    哈萨克国际通讯社讯）政府副总理兼人工智能和数字发展部部长扎苏兰·马迪耶夫1月13日在政府会议上表示，哈萨克斯坦将于今年正式启动跨境水资源卫星数据共享平台。

    ҚТЖ пойыздары мен Air Astana ұшақтарында спутниктік интернет іске қосылады
    Фото: Kazinform

    他指出，NeoPro水渠管理统一平台是当前数字化水资源治理中的重点项目。该平台集成多项功能模块，可实现水利设施的监测与调度、数字孪生建模、应急监控、票据自动化处理以及申请管理等功能。目前，该解决方案已在奇姆肯特市成功落地，下一步将向全国范围推广。

    此外，副总理还重点介绍了 AgriTech Hub 项目。该项目是一家基于卫星数据、大数据和人工智能技术，为农业与水资源管理提供数字化解决方案的创新型平台。

    据介绍，AgriTech Hub 的核心目标在于，将现代数据分析方法与预测模型相结合，为农业部门提供高质量分析数据，推动自然资源的高效利用，并降低气候与水资源风险。

    数据显示，2025年该项目已在两个国家落地实施，其中包括乌兹别克斯坦，以及哈萨克斯坦的突厥斯坦州和江布尔州。2026年，项目计划进一步扩展至哈萨克斯坦全国，并在中亚地区推进服务布局，覆盖乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦。

    同时，相关部门还计划在2026年推出跨境水资源卫星数据国际共享平台，并持续推进 Big Data 与机器学习（ML）解决方案的开发，以提升区域水资源协同治理能力。

    【编译：达娜】

    农业 电子政府 水利 人工智能
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
