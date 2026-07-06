哈萨克斯坦将与OPEC+成员国于8月起提高石油产量

（哈萨克国际通讯社讯）据石油输出国组织（OPEC）官网发布的消息，哈萨克斯坦、沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、科威特、阿尔及利亚和阿曼决定，自2026年8月起将石油日产量合计增加18.8万桶。其中，哈萨克斯坦计划将日产量提高1万桶，届时全国石油日产量将达到161.8万桶。

根据OPEC发布的信息，曾于2023年4月和11月实施额外自愿减产措施的上述七个OPEC+成员国于2026年7月5日以视频会议形式举行会议，就当前国际石油市场形势及下一阶段安排进行了讨论。

会议声明指出，为支持国际石油市场稳定，七国决定在2023年4月宣布的额外自愿减产基础上，自2026年8月起按照既定时间表，将石油总产量上调18.8万桶/日。

声明表示，2023年4月实施的额外自愿减产措施将根据市场情况逐步、部分或全部取消。有关国家将继续密切关注国际石油市场动态，持续评估市场变化，并根据实际情况采取相应措施。

与会各方认为，此次调整有助于加快履行各成员国此前承诺的超产补偿义务。七国再次重申，将对自2024年1月以来超过协议配额生产的全部原油进行补偿。

根据OPEC公布的最新配额安排，哈萨克斯坦8月份计划将石油日产量增加1万桶，使全国日产量提升至161.8万桶。

据悉，OPEC+上述七个成员国下一次会议将于2026年8月2日举行，届时将继续讨论国际石油市场形势、减产协议执行情况以及各成员国补偿承诺落实进展。