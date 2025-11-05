特朗普或将在“C5+1”峰会宣布废除《杰克逊-瓦尼克》修正案——专家

专家表示，“C5+1”模式是一个长期有效运作的对话平台。在此方面，日本早在20多年前就率先发起与中亚国家的此类会晤。随后，韩国、欧盟和中国也建立了类似对话。美国加入这一实践较晚。

“美国对这一对话模式重视得太晚了，其实20年前就应该启动，”弗雷德里克·斯塔尔说。

在他看来，过去两年，“C5+1”模式被认可为服务于所有国家利益且不针对任何一方的机制。

“美国与中亚国家认识到建立并支持这样一个服务于共同利益的平台的重要性。在这一框架下的讨论不会出现国家间的矛盾，”斯塔尔说。

过去两年，中亚国家的经济潜力得到了重新评估。

专家认为，应特别关注美国企业和投资者对该地区的吸引力。美国政府正在重视支持商界。

“我们看到美国投资者对中亚的态度发生了变化。现在虽然经常谈到石油和天然气，但该地区的潜力远不止于此，还包括创新和现代技术。因此，我全力支持‘C5+1’模式，”专家说。

弗雷德里克·斯塔尔希望未来这一格式能扩展至“C6+1”水平，其中包括阿塞拜疆的加入将是最优选择。同时，美国与中亚国家关系不仅应在双边层面，还应在区域层面发展。

专家提醒，中亚国家至今仍缺乏自己的区域性组织。这给希望在多个国家开展业务的美国企业家带来了困难。

“例如，美国公民前往中亚各国需多次申请签证。这清楚地表明缺乏统一的区域结构，”他说。

谈到废除《杰克逊-瓦尼克》修正案的可能性，专家表示相信这一决定即将作出。

“具体来说，我希望美国总统就废除该修正案作出相应决定，并向国会提交申请，”弗雷德里克·斯塔尔说。

专家强调，中亚与美国在从文化到国家治理等所有领域的合作有待加强。

“我支持在商业、文化、体育和教育领域扩大合作。美国应激励中亚国家联合力量以更有效行动，”他说。

回顾年初，美国已宣布将审议关于废除对哈萨克斯坦有影响的《杰克逊-瓦尼克》修正案的法案。

【编译：木合塔尔·木拉提】