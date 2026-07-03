欧盟将在哈萨克斯坦建设关键原材料实验室

（哈萨克国际通讯社讯）欧盟驻哈萨克斯坦代表处大使阿莱什卡·辛基奇日前表示，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫访问布鲁塞尔期间，与有意在哈开展业务的欧洲企业代表举行了富有成效的会谈，并就多项经济合作达成重要成果，其中包括建设关键原材料实验室项目。

辛基奇在与记者见面时表示，参加有关商务论坛和圆桌会议的主要是已在哈萨克斯坦开展业务或已与哈方签署合作协议的欧洲企业代表。

她表示，对自己而言，此次访问期间最重要的成果之一，是签署了建设关键原材料实验室项目相关协议。该倡议最初由托卡耶夫总统在撒马尔罕峰会上提出，旨在推动哈萨克斯坦不仅开发和出口关键原材料，还能够在本国开展相关研究和分析，提升资源附加值。

她介绍，在布鲁塞尔，欧洲复兴开发银行与法国必维国际检验集团（Bureau Veritas）已就该项目签署协议。根据协议，必维集团将负责编制实验室建设项目的可行性研究，确定实验室建设地点、建设模式，并完成项目开工前所需的各项准备工作。

辛基奇还表示，双方在布鲁塞尔举行的会谈期间还签署了多项经济合作协议。其中，规模最大的协议是与空中客车公司签署的最多采购50架飞机协议。此外，哈萨克斯坦还与欧洲投资银行签署了1.5亿欧元贷款协议，用于升级公路基础设施，支持跨里海国际运输走廊建设，重点改造哈萨克斯坦西南部连接中亚国家与跨里海运输线路的重要公路路段。