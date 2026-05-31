太阳马戏团抵达哈萨克斯坦 将在阿斯塔纳和阿拉木图上演经典《OVO》秀

（哈萨克国际通讯社讯）享誉全球的加拿大太阳马戏团（Cirque du Soleil）已抵达哈萨克斯坦，并将于6月在阿斯塔纳和阿拉木图两地上演其经典剧目《OVO》。

据悉，《OVO》将于6月4日至7日在阿斯塔纳Barys Arena体育馆上演，随后于6月11日至14日首次登陆阿拉木图，在Almaty Arena举行演出。

作为本次全球巡演的一部分，太阳马戏团将在哈萨克斯坦共带来14场演出。主办方预计，届时观众总人数将超过7万人。

这是太阳马戏团成立42年来第二次来到哈萨克斯坦。此前，该团曾于2017年阿斯塔纳世博会期间在我国演出。

Фото: Cirque du Soleil

据了解，《OVO》演出团队汇集了来自全球25个国家的100多名专业人员，其中包括来自巴西、加拿大、法国、中国、蒙古国、俄罗斯等国家的演员和技术团队成员。他们正在为哈萨克斯坦观众打造一场融合杂技、舞蹈、戏剧与现代舞台科技的视觉盛宴。

《OVO》公关经理让尼·马莱（Jeanie Mallet）在接受采访时高度评价了阿斯塔纳市民的热情好客。

她表示：

“我们非常高兴来到哈萨克斯坦。我们欣赏了国家乐团的演出，也品尝了当地特色美食，其中包尔萨克给我们留下了深刻印象。这里的人们非常热情友善。过去几天，我们有机会游览城市，了解当地文化。现在，我们已经迫不及待想与哈萨克斯坦观众见面了。”

Фото: Cirque du Soleil

为保障此次巡演顺利进行，太阳马戏团专门动用两架货运飞机将演出设备运抵哈萨克斯坦。

据介绍，运抵我国的设备总重量约达200吨，其中包括大型舞台布景、演出结构装置、灯光音响系统以及数百套演出服装等专业设备。