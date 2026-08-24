库鲁尔泰选举最终结果将在投票日起10天内公布

“在投票日当天，共有5万多名观察员对各项选举程序进行了监督。其中包括候选人及政党派出的7300名信任代表、来自各政党的24879名观察员、来自182个获认证社会团体的26887名观察员，以及来自外国和国际组织的777名观察员。各投票站还可以看到国内外媒体代表的身影，他们对选举进程进行了公开报道。其中，哈萨克斯坦国内媒体代表1852人，获得正式认证的外国媒体记者117人。”他指出。

借此机会，阿布德若夫向国内外观察员、社会团体代表以及新闻媒体工作者表示感谢，感谢他们为确保选举过程公开透明、公平公正提供的支持与帮助。

“在选举进程的各个阶段，我们始终高度重视确保透明度和公开性，为公民充分行使选举权创造必要条件。根据《选举法》相关规定，库鲁尔泰选举的最终结果将在中央选举委员会会议上，自投票日起不迟于10天内依法确定，并通过新闻媒体公布。会议举行的具体日期和时间将另行通知。”他强调。

据他介绍，下一阶段，中央选举委员会将按照法律规定的程序，继续开展选举结果确认以及当选议员登记等相关工作。

值得一提的是，阿布德若夫还公布了库鲁尔泰选举的初步结果，“公正党”得票率为71.17%。