哈萨克斯坦将在三年内全面转型为数字化国家

他指出：

“数字哈萨克斯坦离不开乡村和乡村行政区。人工智能与大规模数字化时代，乡村行政长官也要积极投身其中。数字化乡村将大幅拉平城乡居民生活水平差距，因此政府必须将此作为首要优先事项。”

托卡耶夫强调，从地方获取的实时准确数据，将助力中央高效决策，并为建立经济数据库、公平分配资源提供坚实基础。他明确要求：

“未来三年，将哈萨克斯坦全面转型为数字国家，这是新时代核心任务之一。这关乎我国在全球的未来位置，说这是生存之争，一点也不夸张。”

总统还呼吁加速科技现代化进程，紧跟全球步伐。他指出，本周美国总统唐纳德·特朗普宣布启动“创世纪使命”（Genesis Mission），这是一个国家AI平台，整合科学实验室、数据中心、数字模型和超级计算机网络，旨在开发从半导体、机器人到核能、生物医学的全方位新技术。该项目一年内启动，旨在确立美国在科技领域的全球领导地位。

托卡耶夫表示，虽然哈萨克斯坦不寻求全球范围的领导者地位，但必须不落人后、加快技术升级。他强调：

“时间紧迫，我们不能再犹豫观望。”

总统要求政府以此为鉴，制定针对性行动计划，确保乡村数字化与国家整体转型同步推进，真正让科技红利惠及每一位民众。

【编译：木合塔尔·木拉提】