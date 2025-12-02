哈萨克斯坦将在突厥斯坦州建设中亚最大棉花全产业链集群

该项目旨在落实国家元首关于发展农业、引进先进农技的指示，最终在沃特拉尔区和阿雷斯市形成覆盖6万公顷灌溉农田的中亚最大棉花种植加工综合体，创造超过1400个长期就业岗位和300多个季节性岗位。

投资方为中国新疆利华（集团）股份有限公司。一期投资超过580亿坚格，外方总投资规模将超过2000亿坚格，此前总理别克帖诺夫已与利华集团董事长张启海就此达成一致。

Фото: Үкімет

项目将引入多项哈萨克斯坦此前未曾大规模应用的技术方案，包括196座高效滴灌泵站、500多公里输配水渠道、三座大型泵站综合体、三座变电站、肥料一体化施用系统，以及全球领先厂商的高功率拖拉机、采棉机、喷药机和专业工程机械。

同时，综合体内还将建设滴灌带及软管生产用聚乙烯回收加工线，显著降低进口依赖，实现从原棉到纱线、布料直至成衣的闭环生产。目前哈萨克斯坦年产棉纤维7万至7.5万吨，其中85%用于出口。

Фото: Правительство РК

政府表示，项目投产后将大幅提高国内深加工比例，扩大高附加值纺织品生产，夯实本土纺织工业基础，提升出口潜力，并成为带动物流、农机维修和农产品加工等中小企业的强劲引擎。

据农业部数据，突厥斯坦州一直是哈萨克斯坦传统棉花主产区，棉田占该州耕地15.9%。2025年棉花播种面积达14.45万公顷，其中5万公顷采用滴灌技术，全年原棉总产量达42.8万吨、平均单产29.6公担/公顷，创近18年来最高纪录。这一成绩得益于节水技术和高产品种的广泛推广。

【编译：木合塔尔·木拉提】