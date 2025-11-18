中文
    哈萨克斯坦或将收购“卢克石油”在卡拉恰甘纳克项目中的股份

    哈萨克国际通讯社讯）据Nege.kz消息，哈萨克斯坦方面已准备并向相关方提出建议，可能收购俄罗斯“卢克石油”（Lukoil）在哈萨克斯坦卡拉恰甘纳克项目中的部分股份。

    Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение
    Фото: psa.kz

    据消息人士透露，“卢克石油”在卡拉恰甘纳克（Karachaganak）和田吉兹（Tengiz）两个大型油气项目的股份出售需在约26天内完成。考虑到哈萨克斯坦拥有优先购买权及相关期权，与哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGas，简称KMG）达成交易将是最快路径。

    消息称，以3亿美元收购卡拉恰甘纳克石油运营公司13.5%股份对于国家石油天然气公司来说是一笔“不错的交易”。仅去年，“卢克石油”就从这部分股份中获得超过1.8亿美元净利润。同时，国家石油天然气公司今年上半年净利润约10亿美元，因此从财务能力上具备收购可能。

    就此事，哈通社记者向国家石油天然气公司进行询问。公司新闻部门表示，公司不评论传闻，但就“卢克石油”受到制裁背景下的相关问题给出了官方说明：

    “目前，联合项目的各参与方正在对外部因素的潜在影响进行综合评估，包括制裁限制。这项评估将从法律、财务和技术等方面进行。”

    国家石油天然气公司指出，所有项目均按照哈萨克斯坦现行法律及合同义务正常推进。

    此外，公司强调，在所有协议中均设有制裁条款，规定了在制裁措施生效时各方应采取的行动，但相关条款内容属于机密。

    【编译：达娜】

