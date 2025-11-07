阿克莫拉州将在中国设立AQMOLA INVEST代表处

展会期间，阿克莫拉州代表团展示了该地区在工业、农业、能源和旅游业领域的潜力。地区企业 阔克舍套矿泉水股份公司 和 Gormolzavod有限责任公司代表阿克莫拉州参展，向中国及国际观众展示了本地生产的优质产品。

活动期间，阿克莫拉州代表团签署了多项合作文件，包括：

交通与贸易一体化领域合作协议；

阿克莫拉州在“中国—中亚贸易畅通合作平台”上的认证协议；

以及在中国江苏省南京市“中亚投资之家”内设立 “Aqmola Invest”投资发展中心代表处的战略框架协议。

Фото: Ақмола облысының әкімдігі

该代表处旨在推动哈萨克斯坦与中国在投资、产业合作及区域经贸往来方面的深入对接。

在国家会展中心期间，州长玛拉特·阿赫梅特詹诺夫分别会见了江苏省省长刘小涛及南京市委书记。

双方就扩大贸易与经济合作、发展生产与物流链条，以及在“一带一路”倡议框架下推进联合投资项目进行了深入交流。

此外，代表团还出席了有关介绍“中国—中亚贸易畅通合作平台”的专题讨论会，详细了解该机制在促进区域经贸互联互通和投资合作方面的最新进展。

Фото: Ақмола облысының әкімдігі

【编译：达娜】