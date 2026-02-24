中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    08:38, 24 二月 2026 | GMT +5

    俄罗斯今春将向哈萨克斯坦移交四只阿穆尔虎

    哈萨克国际通讯社讯）据塔斯社报道，俄罗斯计划于今年春季向哈萨克斯坦移交四只阿穆尔虎。

    жолбарыс
    Фото: Pexels

    此次活体移交是在一项旨在在哈萨克斯坦境内恢复图兰虎种群的大型国际合作项目框架内实施的。该项目获得了俄罗斯阿穆尔虎中心的全力支持。

    从亲缘关系看，阿穆尔虎是原生活在中亚地区的图兰虎（又称里海虎）现存近亲。图兰虎于1948年前后在哈萨克斯坦境内绝迹。该国际项目的目标，是通过重引入方式，在哈萨克斯坦重新建立这一珍稀猫科动物的野外种群。

    —目前，移交前的最后准备工作正在有序推进。哈萨克斯坦生态保护部门代表已抵达哈巴罗夫斯克，学习与野生虎类相处的相关技能。此次培训是向哈萨克斯坦运送四只阿穆尔虎前的最后一个关键阶段。这批珍稀动物的运输工作预计将于2026年春季正式启动，-阿穆尔虎中心主任谢尔盖·阿拉米列夫表示。

    据悉，这四只阿穆尔虎年龄和性别各不相同。此次移交不会对俄罗斯境内的虎种群造成影响，目前俄境内阿穆尔虎数量维持在约750只。

    —每只老虎在放归野外时都将佩戴配有专用卫星定位模块的项圈。专门的监测小组将实时跟踪其活动轨迹，并观察捕食情况。如追踪数据显示老虎正在接近人类居住点，我们将立即采取预警和防范措施，-阿拉米列夫补充说。

    在哈巴罗夫斯克的培训期间，哈萨克斯坦专家已系统掌握相关技术规程，包括监测设备的性能特点及安装方法、使用药物对猛兽实施临时麻醉的操作流程等。这些经验是在实地参与由哈巴罗夫斯克边疆区狩猎监督检查员组织的阿穆尔虎捕获、兽医检查和放归活动过程中积累的。

    【编译：阿遥】

    标签:
    环保 哈萨克斯坦与俄罗斯 科研
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
    正在阅读