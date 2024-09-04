阿穆尔虎将重返哈萨克斯坦：俄罗斯准备移交虎群

据gazeta.ru报道，俄罗斯已制定了相关技术方案，并准备将部分阿穆尔虎交付给哈萨克斯坦。

俄罗斯“阿穆尔虎中心”总经理谢尔盖·阿拉米廖夫介绍，俄罗斯已经做好了向哈萨克斯坦移交虎群的准备。两国早在2022年东方经济论坛期间签署了有关阿穆尔虎回归哈萨克斯坦的协议，并计划从俄罗斯滨海边疆区运送部分虎群。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京也表达了对此项目的支持，他相信，在俄罗斯的帮助下，哈萨克斯坦能够在2025年前成功恢复阿穆尔虎在中亚地区的栖息地。

根据阿拉米廖夫的介绍，项目第一阶段计划向哈萨克斯坦释放四只阿穆尔虎，这些虎可能是从俄罗斯的康复中心培育成长的。然而，由于一些技术和环境问题，项目进展有所延迟。尽管如此，俄罗斯已履行了其承诺，开发了相关方法，并拥有纯净基因的圈养虎群，随时可以向哈萨克斯坦交付。

值得一提的是，媒体近期报道了一项关于从荷兰动物园引进老虎的提议。对此，阿拉米廖夫表示反对，认为此举将增加项目的复杂性，并希望这一提议不会被正式采纳。此外，他还指出，该项目不仅涉及生态问题，还与政治因素密切相关，目前仍在等待当局的最终决策。

他进一步强调，项目的最大挑战是恢复阿穆尔虎在哈萨克斯坦的自然栖息地。尤其是在牲畜放牧范围较广的情况下，确保老虎不对家畜产生威胁并减少与人类的冲突，是此项目的核心任务之一。

【编译：达娜】