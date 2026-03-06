哈萨克斯坦将重启10个停滞多年的水利设施建设项目

去年，水资源和灌溉部水利委员会制定了一项规划，旨在推进一批长期停滞的水利设施建设和现代化改造。根据这一规划，官方决定重启并彻底建成在2010至2020年期间开工、后因各种原因被迫中断的10个项目。

这批项目具体包括：位于克孜勒奥尔达州和突厥斯坦州的6条渠道改造与现代化工程；阿克莫拉州的两座水库加固工程；阿拜州的一处大坝水利枢纽改建项目；以及阿拉木图州一处取水设施的供电保障工程。

2025年，有关部门已对所有相关设施的技术状况进行了全面核查，明确了已完成的工作量及剩余待施工内容。

目前，水利部已收到国家建筑监管部门的指导意见，并制定了用于修订项目设计预算文件的技术任务书。根据计划，相关文件的修订工作将于今年上半年完成。

哈萨克斯坦水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫表示，这些项目建成后，将保障水利设施的安全运行，有效防范事故风险，并推动水量自动计量系统的引进，从而减少水资源损耗。最终，这将有助于提升农田灌溉质量，提高农作物产量，进一步促进各地经济社会稳步发展。

【编译：阿遥】