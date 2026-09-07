马迪耶夫：哈萨克斯坦将重点发展空间数据经济

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦应推动空间技术更好服务经济发展、国家治理和民众实际需求。副总理兼人工智能和数字发展部长扎苏兰·马迪耶夫7日在Space Days Kazakhstan国际论坛上表示，空间数据经济、产业技术能力和人力资本将成为哈萨克斯坦航天领域发展的三大优先方向。

马迪耶夫指出，发射卫星和制造航天器本身并非最终目的，关键在于确保空间技术能够为国家经济和社会发展带来实际效益。

“目前，哈萨克斯坦的空间数据已应用于应急响应、自然和生态过程监测以及气候变化评估等领域。这些数据能够为政府部门和经济领域形成所需的分析产品和数字化服务。”他说。

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

从卫星图像转向空间数据综合分析

马迪耶夫表示，哈萨克斯坦正在从使用单一卫星图像向空间数据综合分析转变。

在这一过程中，人工智能、大数据和数字平台将成为主要技术工具。

“人工智能能够快速处理空间数据，在早期阶段发现变化，并提高预测的准确性。”他说。

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在空间数据经济方面，哈萨克斯坦计划提高分析产品质量，广泛应用人工智能技术，并推动空间数据与国家信息系统实现整合。

马迪耶夫表示，发展相关服务的首要原则，是满足民众、国家和经济领域的实际需求。

“我们不应把空间数据本身作为目的，而应将其视为解决具体经济和社会问题的工具。”他说。

加强航天产业和技术能力

第二个优先方向是增强哈萨克斯坦航天领域的产业和技术能力。

马迪耶夫表示，哈萨克斯坦愿在卫星联合生产、对地遥感以及卫星通信系统发展等领域开展国际合作。

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与此同时，哈方愿在国际联合项目中利用本国卫星组装、测试和发射基础设施开展合作。

“我们的主要任务是吸引投资和先进技术，推动新解决方案商业化，并帮助哈萨克斯坦航天产品和服务进入国际市场。”马迪耶夫说。

培养具有国际竞争力的新一代人才

第三个优先方向是发展人力资本。

根据相关规划，哈萨克斯坦将加强科学、教育与航天产业之间的联系，扩大国际培训项目，并吸引年轻专业人才参与大型航天项目。

“我们的目标不仅是培养掌握自主技术的人才，更要培养具有国际竞争力的新一代工程师和专业人才。”马迪耶夫表示。

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他指出，系统推进上述三大方向，将有助于哈萨克斯坦形成具有竞争力的航天产品和服务。

为此，哈萨克斯坦启动了Space Days Kazakhstan国际论坛。

马迪耶夫表示，衡量论坛成果的关键并非参会人数或活动规模。