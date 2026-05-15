总统助理：哈萨克斯坦将借鉴中国经验 缩小城乡学校数字鸿沟

叶谢克耶夫指出，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统长期高度重视科技教育发展，尤其关注人工智能人才培养。

他说，目前哈萨克斯坦高校人工智能教育项目已进入第二年，约有60万名大学生接受了AI工具使用培训。与此同时，总统还宣布将成立哈萨克斯坦本国的人工智能大学（AI大学），并计划于今年9月正式启动，系统培养人工智能领域专业人才。

除高等教育外，哈政府还计划将AI技术进一步推广至中小学教育体系。不过，叶谢克耶夫坦言，目前最大的挑战是如何缩小城乡学校之间的数字化差距。

为解决这一问题，哈方计划参考中国相关经验。

他说，哈萨克斯坦人工智能发展委员会成员、知名人工智能专家李开复此前介绍了中国部分地区已实施的AI教育模式和教学方法，哈方计划在此基础上进行本土化改造和推广。

根据计划，哈萨克斯坦将在7月1日前制定完成一项为期两年的全国学校AI推广方案，并将发展目标延续至2029年。

按照安排，首个试点项目将于8月1日启动，全国500所学校将率先在教学过程中积极引入人工智能系统。为此，学校不仅需要建立信息化平台，还需完善教室科技设备配置。

叶谢克耶夫强调，AI的作用并非取代教师，而是辅助教师提升教学质量。

“这一教学体系的目标，是让每一位学生都能获得更高质量的教育资源。因此，我们计划引入平板电脑或专门用于学习的智能设备，并仅限于教育用途。”他说。

此前，托卡耶夫总统还曾表示，哈萨克斯坦IT企业未来将参与推动土耳其数字生态系统建设。