中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    11:29, 31 一月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦将担任《中亚无核武器区条约》2026年轮值主席国

    哈萨克国际通讯社讯）据外交部新闻处消息，哈萨克斯坦外交部代表团日前出席了《中亚无核武器区条约》缔约国年度磋商会议。

    哈萨克斯坦将担任《中亚无核武器区条约》2026年轮值主席国
    Фото: СІМ

    会议期间，各方对2025年联合工作成果进行了总结，并就2026年度协作计划展开讨论，其中包括在联合国框架内加强协调行动等议题。

    会上，《中亚无核武器区条约》2026年度轮值主席国职能正式移交哈萨克斯坦。

    哈方指出，2026年具有特殊的里程碑意义——自《条约》在塞梅市签署以来已满20周年。哈方强调，在核裁军与核不扩散领域的重要多边平台上保持密切互动至关重要，其中包括《不扩散核武器条约》审议大会及《禁止核武器条约》相关会议。

    根据安排，2026年期间将举行一系列中亚五国外交部级别的专题活动。

    《中亚无核武器区条约》（又称《塞梅条约》）由哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦于2006年9月8日在塞梅市共同签署。五个缔约国全部完成国内批准程序后，该条约于2009年3月21日正式生效。

    《塞梅条约》具有多项独特意义。它在北半球建立了首个曾经历密集核试验、核武器部署及军事用途铀矿开采历史的无核区。此外，在现有所有无核武器区中，中亚无核区也是唯一一个同时与两大核大国拥有漫长陆地边界的区域。

    【编译：阿遥】

    标签:
    外交部 外交 中亚 禁止核试验
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
    正在阅读