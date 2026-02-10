总统将主持召开政府扩大会议 听取中央部委和地区行政长官汇报

据悉，会议期间将听取政府总理、国家银行行长、副总理以及部分地区行政长官的相关汇报。有关会议成果和具体决定，预计将在会议结束后对外发布。

在本次政府扩大会议召开前，政府已在例行会议上就旅游业发展以及儿童权益保障等重要议题进行了讨论，为即将举行的高层会议奠定了政策基础。

旅游业投资增长明显 基础设施短板仍待补齐

在此前的政府会议上，体育和旅游部通报称，2025年旅游领域投资规模同比增长32%，总额达到1.254万亿坚戈。目前，计划实施的旅游投资项目共328个，其中包括山地滑雪度假区、高端酒店综合体、文旅娱乐项目以及公路服务设施网络。相关项目的实施，预计可在旅游行业创造约1万个长期就业岗位。

与此同时，会议也指出，尽管旅游业主要经济指标保持增长，但部分系统性问题依然突出。多个地区的度假区在供水、排污等基础设施方面存在短板，湖泊和海岸线保护、加固与疏浚问题亟需解决。一些热门旅游目的地在旺季面临交通拥堵，通往重点景区的沿线服务设施和加油站供给不足。此外，多数度假区尚未配备完善的固体生活垃圾处理设施，部分海滩区域缺乏必要的卫生和公共服务条件。

在国际推广方面，政府会议通报称，哈萨克斯坦持续加大海外旅游推介力度。去年，国家在14个国际旅游展会上进行集中展示，今年计划参加12个国际旅游展会。同时，阿拉木图市还计划在亚洲和中东多个重点城市举办路演活动，并通过举办大型国际演出活动，提升国家旅游形象和吸引力。

政府总理在总结相关议题时强调，政府办公厅将持续对旅游基础设施运行情况进行监督，并要求有关部委和地方政府在旅游旺季到来前，全面提升服务保障水平。同时，责成相关部门在规定期限内制定涵盖全国文化、体育及大型活动的年度工作计划，并研究完善法律法规，在保障生态安全的前提下，为投资项目实施创造更有利条件。

“哈萨克斯坦儿童”统一构想获批 强化儿童权益系统保障

此外，在此前政府会议上，还审议并通过了《2026—2030年“哈萨克斯坦儿童”统一构想》。该构想以儿童安全、教育、健康以及家庭和社会保障为四大核心方向，设置10项评估指标和158项具体措施，总体资金规模达1.3万亿坚戈。

根据会议通报，相关举措包括在学校体系内引入心理辅导机制、设立针对遭受暴力侵害儿童的专项援助中心等内容，旨在提升儿童权益保护工作的系统性和实效性。

卫生部门在会上表示，近年来，通过持续提升本国医疗能力，部分过去主要面向成年人的高端医疗技术已开始应用于儿童治疗。儿童赴海外接受复杂治疗的需求明显下降，相关举措对降低儿童残疾率发挥了积极作用。

会议还决定，自2月1日起，在全国教育机构推行“突击检查”式特别监管机制，重点关注儿童安全、康复和饮食保障问题。相关部委将与地方政府协同推进，并通过信息公开和宣传工作，持续向社会通报政策实施进展。

