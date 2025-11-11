中文
    哈萨克斯坦将自2026年起简化出口企业增值税退税流程

    哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦国家收入委员会新闻处消息，《哈萨克斯坦共和国新税法典》自2026年起将对出口企业的增值税退税程序进行简化。

    目前，简化退税程序仅适用于列入政府批准名单的部分大型企业、制造商及出口商，全国此类公司约40至50家。

    新规实施后，所有出口商均可享受简化退税政策，预计受益企业将超过1000家。

    根据新程序，增值税退税将在无需税务审查的情况下，于15个工作日内完成。为此，企业需同时满足两项条件：

    1. 提交退税申请时，企业不得存在未履行的税务通知；

    2. 在过去12个月内的税务检查中，退税金额需经确认属实。

    退税金额将通过税务风险管理系统进行评估，主要参考以往税务检查结果，以确保程序公正透明。

    国家收入委员会指出，税务审查程序也将相应调整。此前用于识别供应链违规行为的“金字塔模型”分析系统，经常导致退税被拒。

    从2026年起，该系统将仅作为识别风险领域的辅助工具。

    若发现可疑情况，将安排额外检查。若供应商存在违规行为，其相应的借方余额部分将不予退还。

    委员会强调，这些改革措施旨在提高税务程序透明度、加快退税进程、并减轻企业的行政负担。

