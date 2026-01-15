托卡耶夫总统接见金融市场监管和发展署署长

会谈中，阿布勒哈斯莫娃向总统就2025年金融市场发展成果及未来一段时间的工作任务进行了汇报。

据她介绍，去年银行业保持稳定，年度监测评估周期已顺利完成。银行资产增长11%，达到68.3万亿坚戈。资本充足率为20.7%。

国家元首听取了有关银行新法制定情况，以及投资基金和评级活动相关法律草案的汇报。

截至2025年11月，企业贷款增长17.9%，达到14.8万亿坚戈。企业家新发放贷款17.5万亿坚戈。银行联合融资8个银团项目，总额达2.3万亿坚戈。为支持中小企业贷款，2025年6月在达穆基金下设立了担保基金。迄今为止，已发放贷款担保5050亿坚戈。

金融市场监管和发展署署长表示，与2024年相比，消费贷款发放量减少了一半。为限制消费贷款，规定禁止发放期限超过5年且存在逾期还款风险的贷款。此外，还限制发放期限为3至5年的贷款，以及高风险贷款。根据借款人的收入情况，批准了一项新的债务额度系数。

为了减少民众过度借贷，银行和微型金融机构对70.3万公民的债务进行了规范和部分减免。自《个人破产法》生效以来，银行已为5.6万人减免了总额达2097亿坚戈的债务。此外，还有1200名借款人通过抵押贷款再融资计划获得了支持。

为打击金融诈骗，贷款发放过程中引入了“决策期”规定。公民必须亲自到场登记首次贷款。此外，在欺诈案件中，法院判决和庭外和解注销贷款的理由也已扩大。

作为监管活动的一部分，该机构在2025年对银行进行了49次检查和文件检查，对保险市场参与者进行了47次检查，对证券市场参与者进行了54次检查，对小额信贷机构和催收机构进行了260次检查。结果，共采取了628项监管措施，并处以总计6.413亿坚戈的罚款。小额信贷和催收机构市场中有58家实体被吊销营业执照，其中23家被强制暂停营业，9家被撤销营业执照。

最后，国家元首向金融市场监管和发展署署长就确保金融稳定、增加对实体经济部门的贷款以及加强对金融服务消费者权益的保护问题下达了具体工作指示。

【编译：小穆】