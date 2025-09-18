总统接见旅游和体育部长

会谈中，部长向托卡耶夫总统就关于全面改革体育领域指示的执行进展情况进行了汇报。

此外，总统还听取了关于支持儿童和青少年体育运动、加强国际合作、引入科学体育运动方法、优化预算资金和完善立法框架的报告。

据穆尔扎波森诺夫介绍，目前正在推进体育领域垂直管理体系的构建。在全面分析体育领域现状后，多个地区任命了体育部门负责人，制定了具体的绩效指标，并将运动员和教练员的薪酬总额统一为一个指标。此外，还确定了重点项目的评选标准。

部长还表示，今年生效的新版《体育法》正在积极实施。该法旨在有效利用预算资金，确定优先发展的体育项目，并对职业俱乐部的支出进行限制。

国家元首听取了关于吸引外国游客和完善立法框架的措施。根据总统指示，制定了休奇耶-布拉拜度假区和曼格斯套的综合发展规划。阿拉木图山区发展规划正在制定中。此外，还制定了度假区发展的跨部门路线图。该路线图特别注重保障游客安全、提高卫生标准和改善交通便利性。

最后，托卡耶夫总统向部长下达了继续推行垂直管理制度，加快足球俱乐部私有化进程，以及进一步完善旅游领域的立法等一系列具体工作指示。

【编译：小穆】