托卡耶夫总统接见贸易和一体化部长

据介绍，2025年贸易领域对国内生产总值的贡献接近19%。该领域吸引投资约1.2万亿坚戈，商品流通总额增长8.9%，达到80.3万亿坚戈。

在电子商务方面，2025年交易规模达3.9万亿坚戈，占零售贸易总额的15%。目前，全国已形成由10个物流中心构成的网络，阿斯塔纳和阿拉木图正在建设两座大型履约中心（fulfillment center）。

在对外贸易方面，尽管全球经济面临挑战，哈萨克斯坦非资源类商品和服务出口规模仍达到410亿美元。为支持出口企业，政府显著扩大金融支持工具，其中出口保险最高额度提升至1.2万亿坚戈，整体支持力度实现翻倍增长。

在欧亚经济联盟框架下，自联盟成立以来，已消除70项贸易壁垒中的69项。通过谈判，哈方在多个关键问题上的立场得到体现，包括为本国企业争取到在部分商品进口中免除反倾销税并获得配额等有利条件。

托卡耶夫在听取汇报后指出，相关部门应重点推进构建现代贸易生态体系，促进本土生产发展，全面保护消费者权益，提升出口潜力，并持续维护和拓展国家经济利益。

【编译：达娜】