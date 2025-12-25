哈萨克斯坦首家青少年免费学习人工智能与数字技术中心在阿斯塔纳开业

TUMO Astana位于alem.ai国际人工智能中心，将成为全球数十国运营的TUMO网络一部分。TUMO是一项针对青少年的创新教育项目，被国际公认为非正式技术教育的最有效模式之一。

在TUMO Astana，青少年可免费学习11个方向，包括生成式人工智能、机器人技术、编程、图形设计、动画、电影制作、数字音乐、3D建模、网页开发、游戏开发以及动态图形。教学采用线下实践导向形式，参与者通过真实项目学习，自行把握进度，并在导师指导下推进。Dalberg咨询公司国际研究证实了这一模式的有效性。

除技术技能外，TUMO还注重培养团队协作、主动性、同理心、沟通能力和时间管理等通用素养。教育基于个性化学习路径的TUMO Path系统，并包括来自各国专家参与的实践工作坊和实验室。

项目由Astana Hub子公司Alem.ai基金会实施。该基金会旨在培养掌握技术的哈萨克斯坦新一代创意人才。

“我们希望为首都青少年提供一个无需选拔和考试即可提升技能的平台，只需对技术怀有热情和兴趣即可。TUMO鼓励实验、允许试错、支持创造新事物，并帮助找到独特道路，”Alem.ai基金会执行董事阿迪娜·马拉托夫娜表示。

TUMO Astana招生采用开放形式，无考试、测试或竞赛。该项目既适合初接触技术的青少年，也适合希望系统发展技能并构建个人数字作品集的参与者。

关于Alem.ai基金会

Alem.ai基金会是一家非营利性企业基金会，致力于在哈萨克斯坦发展人工智能与信息技术领域的创新教育举措。主要项目包括Tomorrow School人工智能学校和TUMO Astana。基金会旨在支持数字经济新一代AI领导者并提升其技能。

【编译：木合塔尔·木拉提】