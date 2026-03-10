哈萨克斯坦“家庭数字卡”今年已为1200多人提供国家服务

“家庭数字卡”是基于各国家机关现有信息系统数据建立的综合信息平台。目前，该系统已汇集约2000万名哈萨克斯坦公民、超过620万户家庭的相关信息。

该系统的主要目标是确保全国居民能够平等获得国家社会支持。根据《哈萨克斯坦社会法典》，家庭数字卡被确定为制定中长期社会政策任务和发展方向的重要工具。同时，该系统也会根据公民的社会身份，每日以电子通知形式提醒其是否有资格获得相应的国家保障支持。

目前，通过家庭数字卡，符合条件的居民无需提交申请即可自动办理11类补贴和社会支付，包括：

丧失劳动能力补助；

失业社会保险支付；

失去供养人补助或社会支付；

抚养残疾儿童的父母或监护人补助；

残疾人补助；

多子女家庭补助；

获得“金质母亲勋章”和“银质母亲勋章”的多子女母亲补助；

定向社会援助；

丧葬一次性补助等。

此外，该系统还实现了养老金领取提醒、“血亲同胞（қандас）身份”授予或延期提醒，以及失业人员就业措施通知等自动化信息服务。

当系统确认公民具备获得国家支持的资格时，统一呼叫中心1414会向潜在受益人发送短信通知。收到短信的公民只需回复同意，随后补贴申请和审批将自动完成，资金也会直接转入受益人的银行账户。

有关部门提醒，为防范诈骗风险，公民仅需回复来自1414统一呼叫中心的短信信息。如有疑问，可拨打1414服务热线咨询，该电话为免费服务。

【编译：达娜】