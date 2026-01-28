中文
    16:21, 28 一月 2026 | GMT +5

    罕见瞬间：恰伦大峡谷捕捉兔狲母子画面

    哈萨克国际通讯社讯）近日，恰伦大峡谷国家自然公园在社交媒体平台发布了一段视频，镜头记录下了国家级保护动物兔狲及其幼崽在野外活动的珍贵画面。

    罕见瞬间：恰伦大峡谷捕捉兔狲母子画面
    Фото: видеодан алынған скрин

    这段特殊影像是在对大峡谷区域内野生动物开展例行监测时意外拍摄到的。

    据园方介绍，视频获取于野外自然监测过程中。画面显示，一只成年兔狲首先显得异常警觉，不断环视四周，在确认周边环境安全无虞后，才继续行动。

    随后，一只兔狲幼崽从岩石缝隙中探出头来，迅速跑向母亲身边。

    国家公园方面表示，该视频捕捉到了野生自然界中极为罕见且动人的瞬间之一——兔狲母子同框、相互依偎的场景。

    专家指出，兔狲是猫科动物中最为机警、也最难以寻觅踪迹的物种之一。它们通常独居生活，刻意回避人类活动，尤其是在繁育幼崽期间，几乎不会出现在人类视野之中。

    公园工作人员表示，在野外偶遇兔狲本身就是极低概率事件，而能够完整记录其与幼崽同时出现的画面，对科学研究而言更是具有极高价值的发现。

    园方强调，雌性兔狲携带幼崽现身，表明该区域生态系统运行稳定，也从侧面反映出当地具备稀有野生动物繁衍生息的良好自然条件。在哈萨克斯坦，兔狲已被列入《濒危动物红色目录》，受到国家的严格保护。

    【编译：阿遥】

