托卡耶夫总统接见奥运冠军沙伊多罗夫

消息称，托卡耶夫总统在总统府向奥运冠军沙伊多罗夫，以及其教练颁发了国家奖章。

托卡耶夫在仪式上发表讲话时指出，本届奥运会对哈萨克斯坦有着特殊的意义。

- 我们的同胞米哈伊尔·沙伊多罗夫表现出色。他赢得了花样滑冰金牌，将我们的蓝旗高高举起，在奥运会的巅峰时刻展现风采。因此，我谨向米哈伊尔表达我的感激之情，并向他表示祝贺。我还要感谢聚集在总统府的各位，首先是米哈伊尔的父亲和教练。我再次由衷地祝贺你们！正是你们的辛勤付出和坚持不懈，才让全世界看到了米哈伊尔作为一名优秀运动员和真正天才的风采。我们的人民为米哈伊尔感到骄傲，年轻一代也将以他为榜样。成为奥运冠军意味着克服通往崇高目标道路上的一切困难，也就是说，要做好迎接漫长而艰辛之路的准备。只有每天以钢铁般的意志和不懈的努力，才能取得伟大的成就。-总统说。

Фото: Акорда

托卡耶夫指出，米哈伊尔·沙伊多罗夫的胜利对我国来说是前所未有的成就。

- 首先，这是一项期盼已久、具有历史意义的奖牌，历经32年终于实现。其次，这是我国赢得的首枚奥运花样滑冰金牌。第三，全世界都见证了我国涌现出众多才华横溢的年轻人，他们将继承著名运动员丹尼斯·谭的衣钵。米哈伊尔·沙伊多罗夫在奥运会上的精彩表现无疑是一项历史性的成就，一次真正的胜利。他的光芒在科尔蒂纳丹佩佐的冰场上熠熠生辉。这源于这位奥运冠军的自律、自信以及他对花样滑冰这项高难度运动的热爱。-他说。

总统强调了奥运冠军的父亲兼第一任教练斯坦尼斯拉夫·沙伊多罗夫的工作。

- 斯坦尼斯拉夫·亚历山德罗维奇多次获得哈萨克斯坦花样滑冰冠军。作为他的父亲和第一位教练，他帮助米哈伊尔迈出了冰上第一步，并在儿子人生最艰难的时刻始终陪伴在他身边。作为国家元首，我谨向您致以最诚挚的谢意，感谢您培养出这样一位儿子和一位爱国公民，他将哈萨克斯坦共和国的蓝旗高高举在世界主要体育舞台上。我读了您在报纸上的采访。您忠实而尽职地履行了父亲的职责，对米哈伊尔倾注了无微不至的关爱，并且始终坚信您才华横溢的儿子在体育领域肩负的独特使命。你们携手走过了通往巅峰的曲折道路。如今，看到您辛勤付出和汗水结出的硕果，您赢得了人们的尊重和钦佩。今天，我们的人民向您致敬。我们的国家感谢您树立了爱国主义的真正榜样。我也与全国人民一样，对您致以坚定不移的感激和敬意。-托卡耶夫总统说。

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

国家元首向冠军的教练、著名运动员、1994年奥运会冠军、世界冠军阿列克谢·乌尔曼诺夫表达了亲切的问候。

- 作为一名优秀的花样滑冰专家，您培养了一位足以继承您辉煌成就的接班人。为此，我衷心感谢您。相关部门、联合会以及由我们著名的拳击手根纳季·戈洛夫金领导的国家奥委会也为这一非凡的成功做出了重要贡献。我们的同胞们忧心忡忡地关注着比赛的艰难，尤其是米哈伊尔在自由滑之后的困境。但他勇于冒险，最终在奥运会赛场上夺得了冠军。这绝非偶然。不是所有人能把握住这唯一的机会。通常，人们在比赛时会问：“你会成为一名优秀的运动员还是一名糟糕的运动员？”但我们不能忘记那句谚语：“努力是赢得一切的关键。”米哈伊尔的胜利激励了成千上万的年轻人投身体育运动。它增强了他们的信念：只要努力，只要有毅力，只要勇敢行动，任何梦想，哪怕看似遥不可及，都能实现。今天，我们国家成千上万的男孩女孩都饶有兴致地关注着米哈伊尔·沙伊多罗夫，模仿着他，渴望成为著名的运动员。因此，我们国家的英雄终将登上世界体育的巅峰。所有奥运冠军的名字都将被载入世界体育史册，他们的成就将被铭刻在洛桑国际奥委会博物馆中。如今，来自世界各地的游客将有机会了解米哈伊尔·沙伊多罗夫在2026年奥运会上的辉煌胜利。-他说。

托卡耶夫总统表示，国家将为大众体育和职业体育的发展创造有利条件。他强调，这是国家政策的优先方向。

- 奥运会成绩历来被视为衡量一个国家发展水平的重要指标之一，未来亦将如此。哈萨克斯坦参赛运动员人数位居世界第25位。我们正在建设一个公正的哈萨克斯坦，让每一位勤奋努力、志存高远的人都能展现自己的能力和才华，并在体育领域拥有实现目标的丰富机会。公平竞争、精英选拔、纪律和责任是大型体育赛事和任​​何强大国家的基石。提升国民的创造潜力是提交全民公投的新版宪法草案的核心内容。宪法中体现的正义、服从秩序、尊重自然和爱国主义原则将夯实国家根基，成为国家繁荣发展的驱动力。-他说。

Фото: Акорда

Фото: Ақорда

总统认为，国家发展就像一项伟大的体育运动：那些设定远大目标、努力奋斗、团结协作的人将会取得成功。

- 今天，我们祝贺米哈伊尔和国家队全体成员，他们竭尽全力争取胜利，并打破了个人纪录。尽管一些运动员是第一次参加如此大规模的比赛，但他们表现出色。许多运动员在参加的比赛中都进入了前十名。这为他们未来的成功奠定了基础。我们公民在国际赛场上取得的成就，无论是在体育、中小学生奥林匹克竞赛、艺术，还是其他领域，都表明我们的国家正在蓬勃发展。冬季残奥会即将在米兰和科尔蒂纳开幕。祝愿我们的运动员们好运！-他说。

国家元首总结道，两年后，我们的运动员将参加在洛杉矶举行的夏季奥运会。

- 旅游和体育部、国家奥委会和各体育联合会应通力合作，为参赛队员提供全方位支持。应特别重视2029年阿拉木图亚洲冬季运动会，确保运动会的组织工作达到最高水平。这将是一项意义重大的赛事，将为哈萨克斯坦体育事业的发展注入新的活力，并对经济和旅游业产生积极影响。-他说。

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

最后，托卡耶夫总统向沙伊多罗夫颁发二级“巴尔斯”勋章，并授予教练乌尔曼诺夫为二级“友谊”勋章。此外，哈萨克斯坦花样滑冰国家队总教练阿谢姆·哈桑诺娃、花样滑冰教练斯坦尼斯拉夫·沙伊多罗夫和哈萨克斯坦花样滑冰联盟主席包尔詹·叶尔阿勒被授予“尊敬”勋章。

Фото: Акорда

Фото: Акорда

【编译：小穆】