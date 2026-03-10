托卡耶夫总统接见卫生部部长

会谈中，阿勒纳扎尔沃娃向托卡耶夫总统就卫生部的工作情况和医疗保健体系发展前景进行了汇报。

托卡耶夫总统听取了有关关键医疗和人口指标的报告。部长表示，总体死亡率和婴儿死亡率下降了15.3%。哈萨克斯坦非传染性疾病导致的过早死亡人数下降了25%。因此，世界卫生组织设定的目标已经实现。

国家元首听取了有关增加医疗保健服务、改善初级卫生保健、扩大筛查项目范围，以及实现妇幼保健服务现代化等方面的汇报。

卫生部长表示，肿瘤科服务发展措施持续推进。阿斯塔纳新建的肿瘤综合体中开设了质子治疗中心。克孜勒奥尔达和阿克套分别启用了两座新的PET/CT中心。所有地区均已设立了专家级内镜中心。此外，国家肿瘤科学中心及周边地区的若干设施建设已经完成。

此外，还特别关注加强医疗保险系统财务控制的措施，包括实现资金专项支出监控系统的自动化，以及提高对医疗服务提供者的要求。

为贯彻国家元首的指示，卫生部正致力于构建统一的医疗卫生数字化基础设施。其目标是将提供个体化服务的各种信息系统整合到E-Densaulyq平台中。

卫生部长报告称，过去两年，医药行业的投资额增长了2.3倍，药品出口额增长了1.9倍。已签署6项投资协议，用于生产400多种药品，总价值估计达3163亿坚戈。

托卡耶夫总统还听取了有关开发该行业人力资源潜力以及为医务人员提供社会支持的相关报告。

最后，总统指示要提高医疗服务质量，加强行业财务纪律，完善专业人才培养体系，加快数字化现代化进程，发展国内医药产业。

【编译：小穆】