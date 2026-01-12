罕见同框！阿尔泰雪鸡与西伯利亚羱羊现身相机陷阱

在此次采集的70余份视听资料中，西伯利亚羱羊无疑是绝对的“主角”。这些常年活跃在云端峭壁上的生灵，在无需导演的镜头下，上演了一幕幕扣人心弦的高山“生活剧”。据公园管理人员介绍，这批画面不仅生动展示了羱羊在严酷冬日里的生活常态，还完整记录了它们近期刚刚经历的发情期（交配季）行为。

—有时这不仅仅是科学观测，更像是在观看一部写实的连续剧，里面有充满魅力的主角，也有机警敏捷的竞争者，-国家公园专家生动地描述道。

值得关注的是，其中一段视频首次在同一画幅中捕捉到了西伯利亚羱羊与阿尔泰雪鸡同框出现的场景。阿尔泰雪鸡是列入《哈萨克斯坦濒危动物红色目录》的稀有鸟类。科学家表示，这种跨物种同框瞬间的科学价值极高，为研究高海拔生态系统提供了珍贵素材。

相机陷阱技术让人们得以窥见常规野外巡护难以记录的隐秘时刻。影像显示，羱羊通常以集群形式活动，由一头成年公羊、数头母羊及去年的幼仔组成。安装在萨热姆萨克特及阿尔泰塔尔巴哈台山脉上的红外相机全年无休，不仅用于监测动物迁徙路径和数量，更是评估野生动物保护成效的重要工具。

在发布野生动物影像的同时，公园管理方还特别向公众展示了那些默默无闻的幕后守望者。视频记录了公园专家们在齐膝深的积雪、浓雾和严寒中艰难跋涉，前往高海拔地区安装和维护设备的场景。

—冒着风雪步行数公里攀登高山，然后精准调试设备，这就是我们的日常工作。有时体力透支到即便想避开镜头走，也实在没有多余的力气绕行了，-一位巡护员如是说。

园方强调，这些画面不仅是自然之美的缩影，更是科研人员不懈努力与野外艰苦工作的结晶。未来，公园将继续分享这些真实、罕见且具有极高科研价值的自然影像。

【编译：阿遥】