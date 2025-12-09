中文
    托卡耶夫总统接见央行行长

    哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫9日接见央行行长提穆尔·苏莱曼诺夫，听取关于国家经济、金融体系运行情况，以及今年1—11月货币政策主要成果的汇报，并了解2026年的重点计划。

    苏莱曼诺夫向总统介绍了国内商业活动状况、影响通胀的主要因素，以及为稳定物价所采取的措施。据悉，政府、国家银行和金融市场监管与发展局已开始实施2026—2028年宏观经济稳定与提升民众福祉的联合行动计划。

    行长同时汇报了金融、外汇和政府债券市场的整体情况，以及国家基金、统一积累养老金基金和黄金外汇储备的最新数据。今年以来，国家基金外汇资产增长了48亿美元；前11个月的投资收益约为82亿美元，收益率达13.7%。同期，国家黄金外汇储备增长至621亿美元，增幅36%。统一积累养老金基金资产今年1—11月增长2.6万亿坚戈，总规模达到25万亿坚戈。

    会见中还介绍了央行推动全面数字化的最新进展，包括反欺诈中心的运作情况，以及国家数字金融基础设施的技术实施。苏莱曼诺夫指出，央行正采取一切必要措施，保持价格稳定，将通胀维持在平均5%的目标范围内。

    总统在听取汇报后，指示央行继续重点推动降低通胀、确保金融市场稳定，并加强数字化转型领域的安全与持续发展，就央行未来工作提出了若干具体任务。

    【编译：达娜】

