托卡耶夫总统接见农业部长 农业生产前十个月增长5.4%

托卡耶夫总统听取了有关今年前十个月国内农业发展情况的汇报。

据萨帕若夫介绍，报告期内主要宏观指标保持积极增长态势。与去年同期相比，农业生产总值增长5.4%，达到8.1万亿坚戈；食品产量增长9%，达3.1万亿坚戈。同时，农产品出口额增至47亿美元。

此外，萨帕若夫重点介绍了过去两年来为改善农工综合体状况所采取的措施。他指出，政府已开始提供利率为5%的直接信贷，用于补充营运资金和租赁农业机械。

萨帕若夫表示，为落实国家元首的重要指示，农工综合体的融资规模已扩大至1万亿坚戈，其中2500亿坚戈用于提供农业机械的优惠租赁。今年共采购超过2.5万台机械设备，使机器和拖拉机保有量的磨损率从90%降至70%。

按照总统指示，将制定畜牧业发展综合计划。

据萨帕若夫介绍，在推进农业数字化方面，正在实施构建“е-АӨК”（电子农工综合体）统一数字生态系统的工作。该平台将把补贴、土地资源管理、农作物、畜牧业和渔业服务以及相关国家信息系统整合到一个统一的数字渠道中。

托卡耶夫总统强调，必须高质量落实在第二届农业工作者论坛上提出的有关进一步发展农工综合体的任务部署。他同时就提高行业效率和强化国家粮食安全作出一系列指示。

【编译：阿遥】