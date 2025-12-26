托卡耶夫总统接见政府总理 重点关注经济增长与民生改善

会见期间，别克帖诺夫就落实国家元首关于深化经济改革、持续提升国民福祉等指示精神的有关工作进展作了详细汇报。

别克帖诺夫向国家元首呈报了今年国家社会经济发展的初步成果。他指出，随着总统关于推进经济多元化战略重要指示的稳步落实，工业、贸易和交通领域对国内生产总值增长的综合贡献率目前已超过70%。

数据显示，2025年1月至11月，哈萨克斯坦主要行业均保持增长态势。其中，交通运输业增长20.3%，建筑业增长14.7%，贸易增长8.8%，农业增长6.1%，制造业增长5.9%。同期，固定资产投资总额达18.5万亿坚戈，私人投资规模同比增长9.8%。

别克帖诺夫还重点介绍了政府会同国家银行及金融市场监管和发展署制定的2026—2028年联合行动计划的落实情况。该计划旨在维护宏观经济稳定，并持续提升民众生活水平。

他强调，通过提高居民实际收入、改善生活质量来保障国内生产总值的可持续增长，是当前政府工作的重点方向之一。同时，政府正采取系统性措施抑制通胀压力。

此外，别克帖诺夫通报称，12月份已顺利完成5个过境检查站的现代化改造工程。

在支持企业发展方面，哈萨克斯坦今年已正式启动本国生产商名录，并实施统一的“创业区域”计划，以加强对中小微企业的扶持力度。

别克帖诺夫还就当前供暖季运行情况向国家元首作了汇报。

别克帖诺夫表示，2026年春耕融资工作已提前启动，旨在确保播种面积保持稳定，并进一步向农产品深加工和扩大出口方向倾斜。

托卡耶夫总统在听取汇报后，指示政府首脑继续推进既定工作安排，以维护公民利益为核心，确保国家实现稳健、可持续发展。国家元首同时就吸引投资、支持创业活动以及工程和交通基础设施现代化升级等重点领域下达了一系列具体任务。

【编译：阿遥】