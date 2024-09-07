“幸福家庭”全国评选揭晓 总统贺词强调家庭价值

颁奖典礼上，参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫宣读了总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的贺词。

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在贺词中，托卡耶夫总统强调了家庭在建设公正哈萨克斯坦中的重要作用，并指出政府已经采取了一系列系统性措施来支持家庭的发展。

-“幸福家庭”是一项独特的项目，有助于进一步推广和弘扬我们民族的传统价值观。传承祖先的神圣传统是我们共同的责任，每个家庭都应参与到这一重要使命中。在我们国家，有许多通过勤奋劳动成为时代榜样的家庭。今天的颁奖典礼就是对此的最好证明。可以自信地说，每个在这次评选活动中脱颖而出的家庭，都是我们统一和团结的民族的成就。-托卡耶夫总统强调。

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阿什姆巴耶夫在发言中提到，国家元首多次强调家庭在塑造民族新面貌方面的决定性作用。他还指出，在国家库鲁尔泰大会上提出的“诚实的公民——勤奋的劳动——透明的收入”这一概念具有深刻的建设性意义。

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-国家元首始终优先关注家庭制度的加强、母婴保护以及在全社会推广正确的价值观。在国情咨文中，总统也强调了这些问题，并发起了一系列旨在提高公民福祉的新社会倡议。我相信，这些措施将有助于提升每个哈萨克斯坦家庭的幸福指数。-阿什姆巴耶夫强调。

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他特别提到了今年启动的覆盖全国700万儿童的“国家基金——面向儿童”大型项目，以及其他旨在支持家庭、保护妇女儿童权利的措施。

阿什姆巴耶夫还强调，“幸福家庭”评选活动在弘扬传统美德和家庭价值观方面发挥了重要作用。

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据悉，“幸福家庭”评选活动的亮点在于参赛者来自各类优秀家庭，包括劳动模范家庭、创意家庭、收养家庭以及志愿者和慈善家。今年是该评选活动第11次举办，来自哈萨克斯坦各地的3369个家庭提交了参加评选的申请。

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【编译：阿遥】