安永专家：人工智能时代应优先投资数据基础设施

（哈萨克国际通讯社讯）安永（EY）全球公共部门和基础设施人工智能业务全球副总监托马斯·欧文表示，致力于在人工智能领域跻身世界领先行列的国家，应优先发展数据基础设施。

托马斯·欧文是在阿斯塔纳举行的哈萨克斯坦总统直属外国投资者理事会第三十八次全体会议间隙接受媒体采访时作出上述表示的。

他认为，作为自然资源丰富的国家，哈萨克斯坦有望在全球格局深刻变化的背景下确立有利于自身发展的战略定位。

- 展望未来，哈萨克斯坦有机会在全球主要力量中心之间确立自身地位。在这种情况下，在保持中立立场的同时，加大对数据基础设施的投资，是最合理、也是最安全的选择之一。- 他说。

托马斯·欧文表示，未来几年，人工智能不仅将改变脑力劳动，还将深刻改变工业生产和各类实体流程。

- 人工智能将成为未来影响各经济领域发展的关键因素。因此，从今天开始做好准备的国家，将为自身长期发展奠定坚实基础。- 他说。

他强调，数字基础设施是推动人工智能发展的决定性因素。

- 发展人工智能需要强大的算力、大规模数据、数据处理中心、数据存储系统以及可靠的通信网络。缺乏这些基础设施，就无法开展国际合作，也无法建立符合国际标准的安全数字环境和稳定的法律监管体系。- 他说。

托马斯·欧文表示，未来五年，大多数投资决策都将依据人工智能发展水平作出。

- 未来，任何进行大规模投资的投资者都会关注企业应用人工智能的准备程度。如果由我作出投资决定，我会确认企业是否能够适应新技术，并有效利用其发展潜力。- 他说。

最后，他表示，在发展人工智能过程中，应高度重视数字主权问题。