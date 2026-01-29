俄专家：哈萨克斯坦改革具有鲜明实践导向

朱拉夫廖夫指出，哈萨克斯坦正在实施的改革既涉及意识形态层面，也涵盖制度建设层面，应被视为在塑造新的价值体系基础上，对国家治理体系进行务实型现代化改造。他认为，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统在第五届国家库鲁尔泰会议上的讲话，标志着哈萨克斯坦社会政治发展进入一个新的阶段。

专家认为，这些改革在方向上具有多层次特征。一方面，相关举措体现了价值和象征层面的调整，例如拟将国家价值理念写入宪法、将议会更名为“库鲁尔泰”等，这些变化主要属于象征政治和价值政治范畴。

另一方面，朱拉夫廖夫强调，改革同样具有明显的现实和制度属性，尤其体现在议会制度调整方面。他指出，相关方案提出减少议会委员会数量、压缩议长副职规模，并计划通过政党名单制选举议会成员，以提升议会的专业化程度和运作效率。在此背景下，议会将更多聚焦国家层面的立法与政策议题，而不再过多介入具体、局部性事务。

他还表示，相关改革方案中提出设立“人民理事会”，该机构将主要负责人文政策和民族关系事务，从而实现人文领域与政治治理领域的功能分工。

此外，改革方案中的副总统职位同样引发关注。朱拉夫廖夫指出，副总统将由国家元首任命，并在制度设计中承担较为独立的职能，其重要职责之一是代表总统在议会中开展工作。

他认为，这一模式在一定程度上与美国政治体制相似，即副总统担任参议院议长的角色，有助于加强总统与议会之间的制度化沟通与协调。

朱拉夫廖夫指出，这种制度安排既存在优势，也伴随一定挑战。一方面，它有助于提升总统与议会之间互动的组织化和技术化水平；另一方面，也增强了两者之间的相互依赖性。在当前阶段，这种相互制衡更具积极意义。

他总结称，从整体逻辑来看，相关改革是一次较为成功的制度探索，旨在通过区分人文事务与政治治理职能，提高各领域的专业化程度和运行效率。

业内专家普遍认为，哈萨克斯坦拟实施的政治改革体现出审慎、均衡的发展思路。通过明确人文领域与政治领域的职能边界、提升立法机构的专业能力，并构建更清晰的权力协调机制，有望进一步提高国家治理效率。

专家同时指出，相较于单纯依靠严格限制的治理方式，此类改革更有助于增强制度的可控性和灵活性，为国家政治体系的稳定运行创造更多空间。

【编译：达娜】