专家评托卡耶夫访美：协议落实将成关键

—托卡耶夫总统此次访问华盛顿，首先对美方而言具有重要意义。特别是在访问期间，国家元首与美国总统唐纳德·特朗普举行了会谈，并参加了“中亚—美国”（C5+1）峰会。在当前形势下，中亚地区对美国的重要性日益提升。美国迫切需要确保该地区的稳定，因此，他们将重点放在向哈萨克斯坦及中亚国家投资，并努力强化经济联系。-哈利耶夫指出。

他认为，鉴于托卡耶夫总统在谈判领域拥有丰富的经验，此次访问所达成的协议预计将带来积极成果。

—双方签署了一系列重要协议。例如，双方就“中间走廊”的进一步发展进行了专项磋商。这条直接通往欧洲的运输通道具有重要战略意义。访问期间，哈美两国签署的商业协议总额超过170亿美元。接下来，如何高质量落实这些协议，将取决于哈萨克斯坦的企业、地方政府和中央政府。关键在于要尽最大努力确保投资全面落地。企业、地方政府和国家机关必须在这方面紧密协调。总体来看，从谈判规模和成果来看，这次访问是非常成功且富有成效的。-他说。

【编译：阿遥】