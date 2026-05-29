专家指出，如今中亚正成为几个世界主要强权中心利益交汇的地带。就此而言，俄罗斯领导人出席欧亚经济委员会最高理事会会议表明，莫斯科有意通过长期项目来维持其在该地区的地位。

瓦利·阿里巴约夫认为，阿斯塔纳在保持外交政策独立性的同时，也在积极发展与各国际伙伴的合作。

- 这是一项基于维持平衡的务实政策。哈萨克斯坦力求利用大国之间的竞争，但绝不让自己依赖于任何一方。-他说。

专家还谈到了哈萨克斯坦和俄罗斯在能源领域的合作。据他介绍，哈萨克斯坦相当一部分石油是通过俄罗斯的基础设施出口的。哈萨克斯坦在向中国和中亚国家输送俄罗斯能源资源方面发挥着重要的过境作用。

阿里巴约夫还强调了会谈的人文层面。据他介绍，双方签署了题为《哈萨克斯坦和俄罗斯人民友好睦邻七原则》的联合声明，并同意在教育领域开展联合项目。

- 莫斯科通过人道主义援助和教育项目，力求与该地区保持文化和社会联系。这是其“软实力”的重要机制之一。-他说。

他援引欧亚经济论坛的结论指出，论坛在人工智能框架下讨论了旨在实现贸易、物流和海关程序现代化的具体任务。

- 目前，欧亚经济联盟成员国亟需引入通用数字标准并实现流程自动化。否则，企业将难以在全球竞争中立于不败之地。-他说。

专家在评论欧亚经济联盟的前景时指出，该联盟正逐步转型为一个务实的经济平台。