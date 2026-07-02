专家学者：新宪法为“公正的哈萨克斯坦”奠定制度基础

第八届马吉利斯（议会下院）议员斯涅扎娜·伊马舍娃在会上表示，宪法不仅是国家的根本大法，更是国家政权的坚实基础、社会共识的法律准则，以及现代哈萨克斯坦发展价值理念的重要源泉。

—独立以来，哈萨克斯坦宪法多次证明了其作为政治稳定保障、人权和自由守护者、国家权力体系支柱以及国家可持续发展基石的重要作用。同时，随着时代发展，社会不断面临新的挑战，这要求我们持续完善国家治理机制，深化民主制度建设，并为公民参与国家决策创造更加广阔的空间，-伊马舍娃表示。

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她特别指出，近年来实施的宪法改革具有十分重要的意义。

—新宪法为建设“公正的哈萨克斯坦”奠定了制度基础。这轮宪法改革充分体现了国家与社会建立开放对话、巩固公民与国家机构互信关系的坚定意愿。改革取得的重要成果包括完善社会参与机制、提升代议机构作用、健全权力制衡体系，以及进一步强化对公民宪法权利和自由的保障机制，-她说。

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第八届马吉利斯议员娜塔莉亚·德缅铁耶娃则表示，任何一轮宪法改革都会经历三个核心阶段。

—首先是宪法文本的修订，其次是相关法律法规的调整，而最复杂、责任也最重的阶段，则是法律意识和法律文化的重塑。任何宪法改革能否真正取得成效，很大程度上取决于这一阶段。当前，我们正处于这一新阶段的起点。新国家法律模式能否有效运行，将取决于宪法原则在立法、司法实践、政府机关运行以及全社会法律意识中的贯彻落实程度。这不仅关系到国家治理体系的效率，也关系到公民对国家的信任、法律体系的稳定，以及宪法赋予的权利和自由能否得到切实保障，-德缅铁耶娃说道。

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全国调解理事会主席、阿斯塔纳乌兹别克民族文化中心主席谢尔佐德·普拉托夫认为，新宪法标志着哈萨克斯坦政治和法律发展迈入了新的阶段。