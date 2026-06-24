哈家禽业稳步增长 2030年实现自足并加速拓展中国市场

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）据农业部新闻处消息，23日，第13届“Poultry Hub Kazakhstan 2026”国际家禽养殖论坛在阿斯塔纳举行。

该论坛由哈萨克斯坦家禽养殖者联盟主办，已逐步成为汇聚国内外专家、生产企业代表、商界人士及政府相关部门官员的行业交流平台，主要围绕家禽产业发展的关键议题展开探讨。

哈萨克斯坦农业部副部长阿扎特·苏勒坦诺夫在论坛上指出，当前家禽养殖业在我国畜牧业体系中占据重要地位，并保持稳步增长态势。

数据显示，目前哈萨克斯坦共有37家蛋鸡工业化养殖场，年产鸡蛋能力达45亿枚；同时运行32家肉鸡养殖企业，年产能达50.5万吨。目前，国内生产已基本满足鸡蛋市场需求，禽肉自给率达到78%。

Фото: АШМ

苏勒坦诺夫表示，农业部与业界共同确定的一项核心任务，是在2030年前实现禽肉进口全面替代。为实现这一目标，政府正在持续推进现有企业现代化改造，并加快新投资项目落地。

近年来，多家大型家禽养殖企业的产能项目已陆续投产并进一步扩容。同时，国家层面也持续加强对该行业的支持力度。

据统计，目前已有7家禽场获得总额约66亿坚戈的融资支持。

为稳定市场价格，通过国家食品公司建立了20.1万吨饲料粮储备，并以固定价格向家禽养殖企业供应。此外，为保障国内生产商在季节性增产阶段的利益，哈萨克斯坦已在2026年4月21日至10月21日期间，对进口鸡肉和鸡蛋实施临时限制措施。

Фото: АШМ

苏勒坦诺夫还特别提到出口市场拓展情况。目前，哈萨克斯坦禽类产品已出口至欧亚经济联盟成员国、阿塞拜疆、蒙古及卡塔尔等国家。其中，向中国出口禽肉协议的签署被视为行业发展的重要里程碑。目前，相关部门正与中方密切协作，推动更多哈萨克斯坦大型禽类企业进入对华出口企业注册名单。

论坛期间，各方还举行了多场行业龙头企业之间的B2B对接会，进一步推动产销衔接与技术合作深化。