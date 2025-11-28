独家专访瑞士联邦委员会副主席：哈萨克斯坦已成为瑞士在中亚的头号伙伴

记者：哈萨克斯坦与瑞士保持着牢固的伙伴关系。目前双边合作的水平是否已充分发挥两国潜力？

居伊·帕姆兰：哈萨克斯坦地处亚欧之间，正好位于现代交通走廊——跨里海国际运输路线（中廊）的核心地带，这为交通与物流合作开辟了巨大空间。

瑞士在铁路领域拥有全球领先的产品和技术。我高度评价Stadler Rail公司在哈萨克斯坦设立交付车辆维修服务中心所开展的合作。

同时，许多瑞士水务管理与水基础设施企业对参与哈萨克斯坦大型基建项目、并分享经验表现出浓厚兴趣。

我们在核能领域通过进口哈萨克斯坦铀打开了合作大门。瑞士企业希望进一步拓展核废料管理、核风险保险等方向的协作。哈萨克斯坦学生也可以利用瑞士在核能领域的优质教育项目。

瑞士企业最看重的是稳定可预期的营商环境：法治保障、知识产权保护和数据安全。正因如此，我们欢迎哈萨克斯坦政府在这些领域的远见举措，并密切关注2022年以来启动的全面改革进程。

记者：瑞士的投资与技术实力能为“中间走廊”建设带来哪些具体价值？

居伊·帕姆兰：2021年，瑞士政府联合私营部门推出“Team Switzerland Infrastructure”倡议，专门帮助瑞士企业在可持续性、技术卓越与创新兼备的国际大型基建项目中占据一席之地。

该倡议汇聚了联邦机构、Swissmem、Swissrail、suisse.ing工程师与建筑师协会、瑞士出口风险保险局（SERV）以及瑞士全球企业推广署（s-GE）等多家重量级机构。

我们愿意充当桥梁，直接连线哈萨克斯坦机构与瑞士企业。在交通、能源、水资源、固废管理等领域，瑞士公司已准备好分享成熟经验，尤其能在铁路、城市交通、机场、公路、港口、桥梁与隧道等方面提供高度创新的解决方案。

记者：在当今世界分裂加剧的背景下，哈萨克斯坦与瑞士的外交模式能否成为其他国家的榜样？

居伊·帕姆兰：瑞士和哈萨克斯坦都坚信，遵守国际法、以对话为基础的关系才是维护世界繁荣的正确路径。当前“本国优先”思潮抬头，却无法解决需要国际合作的全球性挑战。正因如此，像哈萨克斯坦和瑞士这样能够发挥调解作用的国家备受期待。我们两国都坚定支持多边体系和多边倡议。

记者：两国在先进数字技术领域的合作前景如何？

居伊·帕姆兰：我坚信双方在这一领域潜力巨大。两国都认识到，人工智能、高性能计算和可靠的数字基础设施是经济增长、创新和提升公共服务的战略资产。

上个月在卢加诺举办的Plan B论坛期间，哈萨克斯坦人工智能与数字发展部长扎斯兰·马季耶夫与卢加诺市长已就数字技术、人工智能、金融科技和数字经济合作进行了初步探讨。

在能源、物流、医疗卫生等行业共同推进数字化解决方案的前景同样广阔。

记者：瑞士“Blue Peace”倡议能为哈萨克斯坦及中亚国家联合管理水资源提供哪些帮助？

居伊·帕姆兰：水是和平、稳定与区域合作的关键。瑞士2010年发起Blue Peace倡议，自2017年起在中亚落地，已成为推动联合决策、对话与可持续水管理的重要平台。我们为此深感骄傲，也坚信它将继续为中亚人民带来实实在在的福祉。

记者：Harvest Agro、Swiss Re等瑞士大型企业有意向哈萨克斯坦农业投入数百万美元，您如何评价两国农业合作？

居伊·帕姆兰：多瑞士企业正积极研究向哈萨克斯坦出口畜牧产品，尤其是乳制品和高产奶牛种群，将哈萨克斯坦视为极具潜力的增长市场。目前已有瑞士公司向贵国供应化肥。

瑞士政府全力支持双边关系深化、直接贸易发展和经验互学。

记者：两国大学与科研机构合作，以及学生和青年专家交流项目能否进一步扩大？

居伊·帕姆兰：瑞士教育体系天然鼓励大学、机构和研究人员之间直接建立联系。哈瑞两国科研联系一直非常紧密，未来还将通过多种工具持续拓展：瑞士政府奖学金、瑞士国家科学基金会及欧盟科研框架计划下的竞争性联合项目，都将为两国学者提供强有力支持。

