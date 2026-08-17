约旦专家：新一届库鲁尔泰将为哈约议会合作注入动力

（哈萨克国际通讯社讯）约旦学者、新闻与数字媒体专家萨达姆·阿尔马沙克贝赫认为，向一院制库鲁尔泰过渡并采用比例代表制，将为哈萨克斯坦加强政党竞争、提升立法工作效率创造条件，同时也有望为哈萨克斯坦与约旦议会间合作注入新动力。

定于8月23日举行的选举将产生新一届一院制库鲁尔泰首届议员。这次投票被视为哈萨克斯坦落实宪法改革、进一步完善国家代表机构的重要阶段。

政党竞争和立法质量

谈及新议会模式的主要特点时，阿尔马沙克贝赫重点提到一院制立法机构以及比例代表制选举。

- 即将举行的哈萨克斯坦库鲁尔泰选举，是国家政治现代化进程中的重要阶段。向一院制议会过渡并按照比例代表制举行选举，有助于加强政治竞争、推动政党体系发展，同时提升立法工作的专业化水平和效率。 - 他说。

阿尔马沙克贝赫认为，在比例代表制下，政党纲领、团队以及各党提出的解决方案将成为政治竞争的重要基础，这也将提高各政党在制定候选人名单和遴选专业人才方面的责任。

与此同时，一院制结构有望使立法程序更加连贯和高效，法律草案讨论、通过以及立法质量等责任将集中于统一的代表机构。

为哈约议会合作注入新动力

阿尔马沙克贝赫指出，此次选举的意义并不仅限于哈萨克斯坦国内政治议程。新一届库鲁尔泰的组建还可能为哈萨克斯坦与包括约旦在内的外国伙伴关系发展带来新的机遇。

- 我相信，新一届库鲁尔泰的组建也将为约旦与哈萨克斯坦关系发展注入新的动力，特别是在加强议会间对话、经验交流以及扩大两国立法机构合作方面。 - 他说。

他表示，议会间联系有助于两国立法机构交流经验、讨论双边合作中的重要议题，并支持共同倡议。新一届库鲁尔泰开始履职后，将为哈萨克斯坦与约旦进一步扩大议会间往来创造条件。

根据安排，库鲁尔泰选举将于8月23日举行。目前共有1260.5788万名公民被列入选民名单。此次选举将产生145名库鲁尔泰议员，任期为5年。