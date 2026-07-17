专家：库鲁尔泰应成为凝聚国家共识的重要平台

（哈萨克国际通讯社讯）专家表示，库鲁尔泰（Құрылтай）的重要使命之一，是协调政党价值理念与国家整体利益，推动建设开放、包容和富有建设性的政治对话机制，为国家战略发展凝聚更广泛的社会共识。

在阿拉木图举行的“库鲁尔泰——立法机构新架构的基础”专家研讨会上，哈萨克斯坦哲学、政治学与宗教学研究所所长艾古丽·萨杜阿卡索娃（Айгүл Сәдуақасова）围绕库鲁尔泰在国家政治发展中的作用发表了相关观点。

她表示，在当前国家发展的新阶段，不仅需要国家机构高效运转，更需要政府、政党、公民社会、专家学界以及各地区之间建立持续有效的沟通机制。库鲁尔泰有望成为汇聚不同政治理念、推动形成国家战略发展共识的重要平台，使不同政治观点能够在对话与协商中寻求平衡，而非彼此对立。

艾古丽·萨杜阿卡索娃指出，在筹备首次库鲁尔泰选举的背景下，新的立法机构模式具有特殊意义。这不仅是一场普通选举，更是落实宪法改革、建立新型国家代表机构的重要一步。随着比例代表制选举制度的实施，政党的作用将进一步提升，政治竞争也将更多体现为不同发展理念、施政纲领和团队能力之间的竞争。

她认为，提前公布选举时间安排，为所有政党创造了公平的准备条件，使各政治力量能够充分完善政纲、组建候选人名单，并与选民开展更加深入的交流。这将有助于营造更加成熟和富有竞争力的政治环境，进一步增强社会对选举进程的信任。

艾古丽·萨杜阿卡索娃同时强调，尽管各政党之间存在政治竞争，但在国家发展层面，各方仍拥有共同的目标和责任，包括巩固国家制度建设、维护社会和谐稳定、传承文化认同、提高民众生活水平以及推动国家可持续发展等。

她表示，宪法所确立的“人民是国家权力唯一来源”的原则，正是通过选举得以体现。公民参与度越高，社会意愿就越能够得到充分反映，未来组建的库鲁尔泰也将获得更广泛的社会支持与信任。因此，在政治竞争之外，不同政治力量在选举后围绕国家发展目标开展合作的能力，同样至关重要。

在她看来，库鲁尔泰的职责并非消除政治差异，而是为开放对话、相互尊重和协商合作创造条件。通过凝聚不同政治力量围绕国家战略利益形成共识，不仅能够增强社会信任，也有助于扩大公民参与国家治理的渠道，进一步提升立法和决策的质量。

据了解，本次专家研讨会由哈萨克斯坦总统直属战略研究所主办，来自政府部门、智库机构、高校、社会组织以及专家学者等各界代表参加了活动。