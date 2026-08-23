欧洲专家：应从全球视角看待哈萨克斯坦选举及政治变革

（哈萨克国际通讯社讯）挪威东南大学教授、经济与国际关系专家格伦·霍勒（Glenn Hole）表示，哈萨克斯坦此次选举不应仅被视为一次投票过程，还应从政治制度发展和公民代表性建设的角度加以审视。

霍勒指出，选举的意义不仅体现在选民参与投票本身，还在于通过选举形成代表机制，使公民能够参与立法活动和国家机构运行。

“选举不仅仅关乎选民和投票，它也是形成代表机制的过程，使公民能够参与立法活动以及国家机构的工作。”霍勒说。

他认为，在评价此次选举结果时，需要将其置于更加广泛的政治和国际背景下进行考量。同时，进一步推动国家机构发展、提高公民参与社会政治进程的程度也十分重要。

霍勒表示，从国际关系角度来看，哈萨克斯坦当前正在发生的政治变化同样值得关注。哈萨克斯坦正在继续发展与不同国际力量中心之间的关系，其中包括中国、美国以及欧洲国家。

此外，霍勒还特别谈到了可持续发展和气候变化问题。他指出，环境议程以及相关领域的国际合作对于各国未来发展正变得越来越重要。

“非常重要的是，我们不能仅仅从国内政治的角度看待当前正在发生的进程，而应从更加广阔的视角，将其置于全球背景下进行考察。”霍勒表示。

此前，比利时观察员德里娅·索伊萨尔表示，库鲁尔泰议会选举不仅对哈萨克斯坦具有重要意义，也是整个中亚地区发展进程中的一个重要阶段。