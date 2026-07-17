专家：数字化库鲁尔泰应实现立法全过程透明可追溯

（哈萨克国际通讯社讯）专家表示，未来的数字化库鲁尔泰（Құрылтай）应建立统一的数字化法案管理系统，实现从法律倡议提出到正式通过的全过程透明化和可追溯，让公众能够全面了解立法进程并参与其中。

在阿拉木图举行的“库鲁尔泰——立法机构新架构的基础”专家研讨会上，阿尔-法拉比哈萨克国立大学政治学与政治技术系高级讲师艾格丽姆·朱尼索娃（Айгерім Жүнісова）就数字化立法体系建设提出了相关建议。

她指出，立法机构的数字化建设不应仅停留在电子文件流转或会议网络直播层面，真正的“电子议会”（e-Parliament）应是一种全新的组织模式，其核心在于提升立法工作的公开性、透明度，并保障公民充分参与立法进程。

朱尼索娃表示，随着新宪法正式生效以及库鲁尔泰选举的启动，哈萨克斯坦正迈向一个以公开透明、责任治理和公众广泛参与为基础的新型立法模式。在这一背景下，现代数字技术应成为推动宪法改革落地的重要工具。

她指出，目前有关法律草案的信息分散在不同平台，公众和专家难以及时了解法案在审议过程中经历了哪些修改和完善。为解决这一问题，她建议建立统一的数字化法案管理系统，完整记录法律草案从提出到通过的全过程，包括法案提出者、专家评估意见、修正内容、讨论情况以及表决结果等信息，使立法程序更加公开透明、便于公众理解和监督。

此外，她认为，新的库鲁尔泰模式将进一步强化政党的作用，推动不同政治纲领之间的竞争。在此情况下，公民不仅应能够看到法律的最终文本，也应能够了解法律从起草、讨论到修改完善的全过程。数字化工具应成为增强公众对立法机构信任、促进议员与社会有效互动的重要桥梁。

针对数字化立法建设，朱尼索娃还建议为法律草案配套通俗易懂的简要说明文件，完善公民数字参与机制，并积极引入人工智能技术，用于分析法律修正案、识别现行法律之间的潜在冲突以及系统梳理公众意见和建议。

她强调，立法机构数字化不仅是一项技术升级，更应成为国家政治现代化的重要组成部分。技术的作用不是取代政治代表机制，而是帮助议员作出更加科学、合理的决策，同时提升立法工作的透明度和公众对国家制度的信任。

据了解，本次专家研讨会由哈萨克斯坦总统直属战略研究所主办，来自政府部门、智库机构、高校、社会组织和专家学者等各界代表参加了活动。