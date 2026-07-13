全国搬家货运服务费用公布：阿克套最低 阿斯塔纳每小时2800坚戈起

（哈萨克国际通讯社讯）搬家往往需要承担一笔不小的开支。哈通社近日对哈萨克斯坦各地搬家货运市场进行了调查，比较了各城市货运服务收费情况。

搬家时，市民应根据货物数量和体积选择合适车型。一般情况下，家具和家电宜使用封闭式货车运输，收费主要取决于货物体积、家具数量以及运输距离。

如需清运建筑垃圾或大件废弃物，则需使用专门车辆，费用也会相应提高，其中通常还包括垃圾填埋场处理费用。

如果需要搬运工协助装卸，则需另外支付人工费用。搬运工收费通常为每人4000坚戈左右。由于家具、冰箱等大件物品通常需要两人以上协同搬运，因此人工费用也应纳入预算。

值得注意的是，货运服务一般按小时计费。因此，建议提前将家具、电器等物品整理至门口或便于装车的位置，以减少车辆等待时间，从而降低运输成本。

调查显示，各地货运收费标准存在一定差异。

其中，阿克套收费最低，货运服务每小时1500坚戈起；奇姆肯特每小时2000坚戈起。

卡拉干达、塔拉兹、乌斯卡曼和阿克托别每小时2500坚戈起，但这一价格通常对应的是小型GAZelle货车。

阿斯塔纳和塔勒迪库尔干的起步价为每小时2800坚戈。

阿拉木图、库斯塔奈、乌拉尔、巴甫洛达尔、塞梅、阿特劳、阔克舍套、突厥斯坦和埃基巴斯图兹等城市的货运服务价格普遍为每小时3000坚戈起。

杰兹卡兹甘起步价为3500坚戈，而克孜勒奥尔达和彼得罗巴甫尔则为4000坚戈起。

此外，在部分城市，根据车型、运输距离及服务内容不同，货运费用最高可达每小时1万坚戈。市民既可通过出租车平台预约货运服务，也可通过本地分类信息网站联系货运司机，并根据实际需求协商价格。