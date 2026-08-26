俄罗斯专家积极评价库鲁尔泰选举：组织有序、竞争充分

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦驻俄罗斯大使馆日前举行圆桌会议，与会俄罗斯政界人士、外交官和专家学者围绕哈萨克斯坦库鲁尔泰议员选举展开讨论，并就选举组织、政治竞争、国内改革及哈俄合作前景发表看法。

哈萨克斯坦驻俄罗斯大使达吾然·阿巴耶夫在圆桌会议开幕时介绍了中央选举委员会公布的初步计票结果。

- 此次选举开启了现代哈萨克斯坦政治史的新阶段，标志着国家向更新后的宪政模式迈进。- 他说。

俄罗斯联邦委员会国际事务委员会第一副主席安德烈·杰尼索夫将此次选举评价为“具有示范意义”，并特别指出选民参与度较高。

- 超过70%的选民参加投票，表明社会成熟度较高，也体现出国内政治进程得到有效运行。- 他说。

杰尼索夫认为，选举结束不应被视为政治进程的终点，而应看作哈萨克斯坦进入下一发展阶段的起点。他同时表示，相信哈俄议会间合作将继续发展，双方已形成的合作机制也将得到保持。

俄罗斯外交部第三独联体国家司司长亚历山大·斯捷尔尼克重点评价了竞选活动和政治文化水平。

- 竞选活动自由、公正，选举全过程公开进行，没有人对其合法性提出质疑。- 他说。

斯捷尔尼克表示，此次竞选期间展现出的政治文化水平以及7个登记政党中多数党派之间的竞争给他留下深刻印象。

- 各党之间的竞争始终处于文明讨论的框架内。俄罗斯观察员掌握的情况以及来自友好国家的国际观察团结论都证明了这一点。- 他说。

他还提到，上海合作组织、集体安全条约组织以及俄白联盟国家等方面派出的国际观察员也对选举作出了相应评价。

俄罗斯“政治专家小组”负责人、政治学者康斯坦丁·卡拉乔夫认为，哈萨克斯坦总统在保持稳定与推动发展之间找到了平衡，而近年来实施的政治改革也印证了这一点。

他表示，哈萨克斯坦的选举制度和政党政治体系体现了本国特点，也回应了社会和国家治理需求，同时展现出面向未来和追求发展的取向。

- 没有人能够质疑此次选举的合法性。我认为，这将成为新一轮改革的起点，而这些改革最终将惠及所有公民。- 卡拉乔夫说。

圆桌会议结束后，卡拉乔夫还在其Telegram频道继续就哈萨克斯坦选举发表评论。他认为，此次选举的一些经验未来可能对俄罗斯具有一定借鉴意义。

他指出，哈萨克斯坦在此次选举中展现了多层次政治运作方式、现代技术的有效运用，并更加重视社会价值诉求和信息内容，同时兼顾社会稳定与发展需求。

卡拉乔夫还认为，哈萨克斯坦目前的政党政治体系获得了国内外认可，选民通过投票表达了对正在推进的政治改革的支持。

曾在哈萨克斯坦多个投票站开展观察工作的独联体议会间大会国际监测与民主发展研究中心专家、国际观察员阿列克谢·弗拉索夫表示，投票过程总体平稳有序，各级选举委员会工作人员表现出较高专业水平。

- 选举在平静、正常的环境中进行。各地区选举委员会工作人员业务能力较强，对国际观察员提出的问题都能够给予专业回答。- 他说。

弗拉索夫还指出，前往投票站的选民涵盖不同年龄群体，其中既有首次参加选举的年轻人，也有积极参与投票的老年选民。

他表示，考虑到此次竞选活动周期较短，选举组织者在有限时间内完成了大量工作。

圆桌会议结束时，与会人士对哈萨克斯坦顺利举行库鲁尔泰议员选举表示祝贺。