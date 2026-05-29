俄专家：阿斯塔纳与莫斯科伙伴关系具有全方位特征

（哈萨克国际通讯社讯）俄罗斯总统弗拉基米尔·普京对哈萨克斯坦进行国事访问，再次展现出两国战略协作关系的高水平发展。俄罗斯科学院中国与当代亚洲研究所负责人亚历山德拉·佩尔米诺娃（Александра Перминова）在接受哈萨克国际通讯社记者采访时表示，当前阿斯塔纳与莫斯科之间的伙伴关系呈现全方位、多层次发展态势。

佩尔米诺娃指出，两国元首会谈充分表明，双方均致力于进一步加强政治对话、扩大经贸合作并推动人文交流项目发展。

她认为，应将普京此次对哈萨克斯坦的国事访问置于欧亚地区国际体系深刻调整的大背景下进行观察。

“从这一角度来看，哈萨克斯坦不仅是俄罗斯在中亚地区最大的邻国，也是俄罗斯在经济、交通运输、人文联系以及制度性合作等领域开展重要合作的重要伙伴。”她说。

佩尔米诺娃特别提到，两国领导人在会谈期间多次表达对彼此政治发展道路和国家稳定发展的支持。

“无论是在联合记者会，还是在小范围和大范围会谈中，双方领导人之间的相互尊重和高度信任都体现得十分明显。”她表示。

这位专家指出，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统与俄罗斯总统会晤期间发表的讲话，以及普京总统日前在《哈萨克斯坦真理报》发表的署名文章，都反映出双方高度重视彼此关系的发展。

她表示，普京在文章中特别关注经济合作议题。目前，两国在核能、工业、交通运输、物流、农工综合体以及数字化等领域的合作正持续深化。

“双方签署的一系列协议充分体现了这种全方位伙伴关系的特征。其中，最具前瞻性的合作项目之一是人才培养领域达成的相关协议。”佩尔米诺娃说。

她所提及的是筹建“哈萨克斯坦—天狼星（Sirius）教育中心”项目。该项目已讨论多年，旨在培养高质量人才和提升社会资本水平。

佩尔米诺娃认为，这一项目对于正在加快推进科技、能源和数字经济现代化建设的哈萨克斯坦具有重要战略意义，有助于为国家未来发展打造坚实的人才基础。

她还表示，此次访问期间达成的各项决定和联合倡议，与哈俄两国的发展优先方向高度契合。

“在当前国际形势下，邻国之间的安全与稳定密不可分。哈萨克斯坦和俄罗斯都希望进一步加强合作，共同推动经济发展，实现互利共赢。”她说。

此前，多位专家已将普京此次访哈评价为一次务实且富有成果的对话。