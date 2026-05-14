聚焦水污染防治 哈萨克斯坦水利专家在华开展培训

此次培训项目是依据中国电建集团国际工程有限公司（电建国际）与哈萨克水利国有公司签署的谅解备忘录，以及哈萨克斯坦水资源和灌溉部同中国水利部达成的合作备忘录组织实施的。

据悉，首批34名学员目前正在长沙市接受培训，所有相关费用均由中方承担。课程主题主要围绕“哈萨克斯坦水资源利用及水环境污染治理”展开。按照计划，到今年年底前，将有约200名哈萨克斯坦专业技术人员赴华完成相关培训。

哈萨克斯坦水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫表示，培训内容涵盖水资源管理、污染预防与监测、污水净化及循环利用技术，以及现代技术和人工智能在水利工程中的应用等多个方向。此外，学员们还将赴深圳市和广州市等地进行实地考察，学习中国在水资源管理及城市基础设施建设方面的先进经验。

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

据介绍，去年已有125名哈萨克斯坦水利专家在中国电力建设集团相关基地完成技能提升培训。鉴于项目取得良好成效，哈萨克斯坦水资源和灌溉部已与中方达成共识，决定持续推进这一联合人才培养计划。