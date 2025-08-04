中文
    哈萨克斯坦艺术家在“Ruh Sanat”国际传统文化音乐节中荣获多项大奖

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦艺术家在8月1日至2日于吉尔吉斯斯坦伊塞克湖畔举行的首届“鲁赫·萨纳特”（Ruh Sanat）国际传统文化与音乐节上表现出色，在口头传统音乐表演国际竞赛中荣获多个奖项。

    本次比赛吸引了来自哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、俄罗斯、日本、印度、埃及、韩国、波兰、孟加拉国、几内亚、爱沙尼亚、匈牙利和尼泊尔等国家的8位独奏艺术家与12个创意团体参与。

    在独奏项目中，哈萨克斯坦选手萨尔塔纳特·凯拉特克孜与来自俄罗斯的东加克·奈丹共同获得第一名，并分别赢得20万索姆（约合124.2万坚戈）奖金。

    在团体项目中，哈萨克斯坦“Tengri Saz”民族乐团与俄罗斯“Kharaacha”艺术团共享第一名，并获得30万索姆（约合186.3万坚戈）的奖金。

    此外，为表彰对传统文化和音乐传承的突出贡献，国际评委会向以下团体颁发特别荣誉证书：哈萨克斯坦“Kausar”组合、匈牙利的“克拉拉·杜达什与博尔巴拉·托雷基”二重奏，以及波兰的“Super Trio”组合。

    主办方表示，本次赛事不仅为各国艺术家搭建了经验交流和专业成长的平台，也成为保护非物质文化遗产的重要文化对话场域。

    据介绍，该音乐节将每两年举办一次，下一届主题将聚焦于民族舞蹈。

    【编译：达娜】

     

